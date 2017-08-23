Российские спутники таинственно пропали с радаров

Специалисты несколько дней пытаются настроить связь с космическими аппаратами. Причины технического сбоя до сих пор неизвестны.

"Пусковые контейнеры с этими спутниками отработали штатно, что подтверждают данные телеметрии. Однако на связь аппараты не вышли", — рассказал "Известиям" источник в ракетно-космической отрасли.

Не выходят на связь два наноспутника дистанционного зондирования Земли МКА-Н. На связь не вышел спутник "Искра-МАИ-85" Московского авиационного института, пишет ura.ru.

14 июля ракета вывела на орбиту всего 72 малых спутника, а также космический аппарат "Канопус-В-ИК", пишет телеканал 360. В "Роскосмосе" от официальных комментариев воздержались.

Ранее первый российский краудфандинговый спутник "Маяк" вышел из строя на орбите Земли. У аппарата возникли проблемы со светоотражателем.

Рассматриваются две причины произошедшего — внешнее воздействие при выведении на орбиту или конструкторско-производственный брак. "Вполне может быть, что это мы что-то сделали неправильно, а может быть, случились какие-то проблемы при нашем выведении. Вся история запусков космических аппаратов складывается далеко не только из положительного опыта, однако даже из отрицательного результата запуска мы извлечем опыт для будущих проектов", — считает руководитель проекта Александр Шаенко.

По плану авторов проекта, после выхода на орбиту спутник должен был раскрыть солнечный отражатель в форме пирамиды, благодаря чему "Маяк" мог стать самым ярким после Луны объектом, видимым с Земли в ночное время.

Справка

Ракета "Союз-2.1а" со спутником дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и 72 малыми аппаратами была запущена с космодрома Байконур 14 июля в 9.36 мск. После выведения "Канопуса" в 10.38 мск были выведены попутные спутники.



