Такими вы их еще не видели: звёзды Голливуда на любительских снимках

Парадные фотографии знаменитостей в глянцевых журналах, отфотошопленные дизайнерами, или скандальные кадры от папарацци в желтых газетах: такими мы привыкли видеть звёзд экрана или сцены. Но есть и любительские снимки, на которых селебрити выглядят совершенно по-домашнему.
Эмма Уотсон . Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Эмма Уотсон. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Дэнни Трэхо. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Дэнни Трэхо. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Дэнни Трэхо. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Гэри Бьюзи. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Том Хэнкс. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Том Хэнкс. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Дэнни ДеВито. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Кристен Стюарт. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Джессика Альба. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Джеки Чан. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Джеки Чан. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Чарли Шин. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Пирс Броснан. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Пирс Броснан. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Хлоя Мориц. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Хлоя Мориц. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Брюс Уиллис. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Брюс Уиллис. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Сильвестр Сталлоне. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Сильвестр Сталлоне. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Жан-Клод Ван Дамм. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Жан-Клод Ван Дамм. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Питер Динклэйдж. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Питер Динклэйдж. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Кэмерон Диаз. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Дрю Бэрримор, Гвинет Пэлтроу, Николь Ричи и Кэмерон Диаз. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Мэтт Дэймон и Тимур Батрутдинов. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
Мэтт Дэймон с семьей. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru.
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