Такими вы их еще не видели: звёзды Голливуда на любительских снимках

Парадные фотографии знаменитостей в глянцевых журналах, отфотошопленные дизайнерами, или скандальные кадры от папарацци в желтых газетах: такими мы привыкли видеть звёзд экрана или сцены. Но есть и любительские снимки, на которых селебрити выглядят совершенно по-домашнему.

Эмма Уотсон . Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Эмма Уотсон. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Дэнни Трэхо. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Дэнни Трэхо. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Дэнни Трэхо. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Гэри Бьюзи. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Том Хэнкс. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Том Хэнкс. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Дэнни ДеВито. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Кристен Стюарт. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Джессика Альба. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Джеки Чан. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Джеки Чан. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Чарли Шин. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Пирс Броснан. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Пирс Броснан. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Хлоя Мориц. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Хлоя Мориц. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Брюс Уиллис. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Брюс Уиллис. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Сильвестр Сталлоне. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Сильвестр Сталлоне. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Жан-Клод Ван Дамм. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Жан-Клод Ван Дамм. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Питер Динклэйдж. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Питер Динклэйдж. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Кэмерон Диаз. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Дрю Бэрримор, Гвинет Пэлтроу, Николь Ричи и Кэмерон Диаз. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Мэтт Дэймон и Тимур Батрутдинов. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Мэтт Дэймон с семьей. Фото: опубликовано на cactus.mirtesen.ru. Смотрите также Источник.