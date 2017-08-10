Такое могут написать только в России

Почему такое возможно увидеть только у нас? Потому что мало кто еще пишет по-русски. А если и пишут, то не так свободно, как наши люди. Ну а если наши "писатели" напишут что-то латиницей, то это тоже может быть очень смешно.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
Такое напишут только у нас. Фото: опубликовано на rjjaca.ru.
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