Суд лишил бывших управленцев "Тальменка-банка" премий, полученных перед крахом 

19 августа арбитражный суд края признал недействительной сделкой приказ банка от 30 декабря 2016 года о выплате премии запредправления банка Наталье Люлиной, главному бухгалтеру Елене Чигишевой, директору юрдидического управления Дмитрию Пономаренко и начальнику отдела по работе с персоналом Надежде Копыловой. Все они из Барнаула.

16 января 2017 года, за неделю до отзыва у "Тальменка-банка" лицензии, когда сам банк уже не обслуживал клиентов и в нем шла повторная проверка ЦБ (предыдущая завершилась в декабре 2016 года), эти сотрудники получили по 100 тыс. рублей. Деньги им перевели на счета в других банках.

По сведениям, которые сообщали altapress.ru другие сотрудники банка, премии были выплачены в нарушение требований действующего в банке "Положения об оплате труда" и несмотря на то, что банк по итогам 2016 года получил убыток и премиальный фонд в вообще не должен был формироваться. Теперь бывшие сотрудники должны вернуть деньги. Правда, решение пока вынесено только в первой инстанции.

Арбитражный суд рассматривает и другие сделки, которые, возможно, нанесли ущерб банку. Так, одна из фирм "выкупила" у банка долг Натальи Люлиной по кредиту, взятому в "Тальменка-банке", в сумме почти 2 млн рублей. Накануне краха с этой фирмой был заключен договор уступке права требования этого долга. Эта эе фирма выкупила долги по кредитам тульской фирмы "Дельта-плюс" (на 25 млн рублей) и орловской фирмы "Экополис" на 70 млн. Эту сделку также требуют признать недействительной, но решение пока не принято.

Правомерность выдачи кредитов председателю совета директоров Михаилу Чупракову на 252 млн рублей и председателю правления Олегу Семкичеву на 256 млн в суде пока не рассматривалось.

Справка

У "Тальменка-банка", зарегистрированного в Алтайском крае, отозвана лицензия 23 января 2017 года. Банкротом банк признан 3 марта. Головной офис банка и один допофис располагался в Барнауле. Филиал и три допофиса были открыты в Москве, еще шесть кредитно-кассовых офисов работали в Нижнем Новгороде, Воронеже, Севастополе, Симферополе, Бахчисарае, Евпатории.