Танцующие пассажирки "ЮТэйр" сорвали взлет самолета во Внуково

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Ханты-Мансийск, был вынужден свернуть со взлетной полосы и вернутся к терминалу. Женщин сняли с борта. Они продолжили танцы на полосе.

По данным Life, бортпроводник настаивал на том, чтобы пассажирки заняли места и пристегнулись. Девушки отказались подчиняться требованиям, и начали скандалить. Из-за инцидента вылет рейса был задержан на час. Когда самолет взлетал, девушки продолжали на прощание танцевать.

В пресс-службе перевозчика пообещали прокомментировать ситуацию позднее, пишет ura.ru.