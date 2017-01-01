Танцующие пассажирки "ЮТэйр" сорвали взлет самолета во Внуково

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Вчера, 22:04.
Происшествия

Две пассажирки самолета авиакомпании "ЮТэйр" устроили танцы во время взлета лайнера в аэропорту Внуково.

Самолет.
Самолет. Фото: СС0.

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Ханты-Мансийск, был вынужден свернуть со взлетной полосы и вернутся к терминалу. Женщин сняли с борта. Они продолжили танцы на полосе.

По данным Life, бортпроводник настаивал на том, чтобы пассажирки заняли места и пристегнулись. Девушки отказались подчиняться требованиям, и начали скандалить. Из-за инцидента вылет рейса был задержан на час. Когда самолет взлетал, девушки продолжали на прощание танцевать.

В пресс-службе перевозчика пообещали прокомментировать ситуацию позднее, пишет ura.ru.

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