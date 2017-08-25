"Тайный покупатель" проверил барнаульские бургерные

Одним из самых популярных мест для модных студентов, в котором можно покушать и весело посидеть, становятся бургерные. Накануне нового учебного года аltapress.ru и Агентство стратегического маркетинга “Spezia” решили проверить три таких заведения.
"Мама, YA POEL" (пр. Ленина, 44а)
Бургерная начала свою работу в конце 2016 года. На страничке заведения в ВК написано, что здесь для приготовления блюд и напитков, используются преимущественно натуральные алтайские продукты, в том числе, и мраморная говядина. Ассортимент: бургеры, салаты. Работает ежедневно с 11:00 до 23:00. Оценка на Флампе: 3,4 (количество отзывов — 56).
Мнение "тайного покупателя":
Место расположения замечательное — в самом центре города, в эпицентре скопления молодежи. На входе — яркая вывеска, которую трудно не заметить даже издалека.
Внутри не ощущается какого-либо неприятного запаха. Проблем с меню не возникло, при входе висят большие яркие карточки с фотографиями самых различных бургеров и с четким описанием их состава. В меню есть и вегетарианский бургер.
Было легко определиться с выбором, и молодой парень-официант, вежливо и с улыбкой обратился, чтобы принять заказ. Так же он рассказал о напитках дня. Порадовало и наличие корпоративной формы у персонала.
Интересная и уютная обстановка с забавными лавками-подоконниками со столиком для двух человек и столами на большую компанию. Удобно, что на каждом столе есть большой рулон салфеток.
Время ожидания заказа составило 7 минут. Все подали с улыбкой и пожелали приятного аппетита. Общая стоимость заказа — 280 рублей. В заказ вошли: бургер "Мама бургер" за 190 рублей и напиток дня "Чай с яблоками и специями" за 90 рублей.
Еда выглядела аппетитно, подали ее в удобном конверте. Но сам бургер был не таким горячим, как хотелось бы и немного не хватало в нем остроты. Овощи были свежими, а маринованные огурчики восхитительными.Котлета была самой обычной, средней сочности, мелко рубленная. Это был бургер среднего размера, после него осталось чувство голода.
Я, без сомнения, еще раз пришла бы сюда посидеть с друзьями.
"МяSO" (проспект Социалистический, 116)
Собственником общепитовского заведения является холдинг Kinza group, ранее открывший в городе несколько ресторанов "Кинза и мята" и "Рис, баран и барбарис". Открылась бургерная "Мяso" весной 2017 года. Заявлено, что средний чек заведения — 400 руб. Есть летняя терраса. Ассортимент: блюда на гриле, бургеры, картофель-фри, салаты, супы. Работает круглосуточно. На сервисе Фламп есть 5 отзывов, оценка — 3,2.
Мнение "тайного покупателя":
Расположено заведение также удачно в центре города. Вывеска очень заметная. Внутри первое приятное впечатление испортил запах гари.
Меню расположено на стойке заказа, что при большом количестве посетителей не очень удобно. В холодильнике стоит большое разнообразие домашних морсов, но вот цену приходится узнавать у официанта, так как она не указана в меню.
Несмотря на то, что кассир-стажёр очень старался принять мой заказ грамотно, все же он перепутал морс, который я у него попросила, и, приняв заказ, молча продолжил заниматься своими делами. Пока я ждала каких-либо комментариев о том, сколько будет готовиться мой заказ, стала разглядывать часть кухни, видной посетителям. Там заметила, что ведерко с соусом опрокинуто на бок, рядом лежит непонятная бумага, повсюду крошки. Возможно, обслужи меня кассир быстрее, мне не пришлось бы смотреть в ту сторону.
На столике были салфетки и несколько соусов. Отличная находка бургерной — игровая приставка в зале. Каждый желающий может сразиться в бое с каким-либо монстром, пока ждет свой заказ. Атмосфера в зале царила дружеской, некоторые посетители здоровались за руку с кассиром и вели за стойкой продолжительные беседы.
Ждала я свой заказ немного больше, чем хотелось — 12 минут, а после увиденного на кухне, пробовала я еду с опаской, но зря.
Бургер мне подали молча, не пожелав приятного аппетита. Дали еду в конверте и, что очень приятно, предложили две влажные салфетки. Сам бургер был больше, чем в предыдущем заведении, а булочка оказалась хрустящей и более горячей. Овощи были свежими и очень вкусными, а сам стейк сочным и вкусным.
Стоимость моего бургера "БэдБойБугрер" составила 250 рублей, морс "Ягодный" стоил 120 рублей. Общий чек: 370 рублей.
Я бы взяла еще раз данный бургер, но попросила бы его завернуть с собой, так как атмосфера для меня там была не самой уютной.
"Крафт Бургер Бар" (ул. Сухэ-Батора, 3)
Это заведение было первым в Барнауле круглосуточным гриль-баром с бургерами из мраморной говядины, стейками и огромным ассортиментом крафтовтового пива, импортного пива и различных коктейлей. Заявлен средний чек — 300 руб. Ассортимент: блюда на гриле; бургеры; картофель-фри; салаты; супы; шаурма; шашлык. На Флампе 10 отзывов, оценка – 4,1.
Мнение "тайного покупателя":
Ярко раскрашенные наружные стены с аппетитными фотографиями бургеров. Крупная вывеска с графиком работы (24 часа в сутки) сразу вызывает доверие и желание зайти посмотреть, что внутри.
Помещение большое, с достаточным количеством мест. Отдельно расположена стойка для заказа бургеров, отдельно стойка для заказов напитков.
Лист меню в корпоративном стиле висит на стене, а так же расположен на барной стойке. В меню можно увидеть понятное описание состава бургеров.
Вежливый кассир, принимая мой заказ, уточнил у меня все аспекты: насколько острый бургер я хотела бы заказать (по 10-бальной шкале), какая степень прожарки мяса мне нужна, и добавить ли мне что-нибудь дополнительно. Далее он сказала, сколько примерно будет готовиться мой заказ, а я пошла к другой стойке заказать себе напиток. На первый взгляд наличие двух стоек покажется не очень удобным, но это скрашивает время ожидания заказа.
Больше всего удивило, что в уборной, куда я зашла помыть руки, звучала не музыка, как это обыкновенно бывает, а читалась аудиокнига.
Расстроило, что на моем столике не было салфеток: мне пришлось взять их с соседнего стола. Еду мне подали спустя 9 минут. Само блюдо было восхитительно. Вкусная хрустящая булочка с кунжутом, свежие овощи и сочная, мягкая котлета с ароматом дыма. Сам бургер в меру острый, как и было заказано. Порадовала общая стоимость заказа — 205 рублей. Из них 155 рублей за бургер и 50 рублей за сок.
Впечатления о еде, персонале и обстановке остались самые лучшие.
Результаты проверки "тайного покупателя"
1. Mama, ya poel — 98 баллов,
1. "МяSO" — 79 баллов,
3. "Крафт Бургер Бар" — 96 баллов
Комментарий
Ирина Чеснакова,
директор маркетингового агентства "Spezia":
Цель работы "Тайного покупателя" — проверить, насколько корректно и качественно осуществляется работа с клиентами в точке продаж. При этом он отмечает не только слабые стороны, но и сильные. Вкусовые качества приготовленных блюд – это важно, но наша основная задача проверить общую атмосферу заведения, доброжелательность и компетентность персонала.
Уважаемые барнаульцы, желающие улучшить качество сервиса в своем родном городе, вы можете обратиться к нам с инициативой проверки! Мы ждем ваших идей и предложений. Также будем рады видеть вас в рядах "тайных агентов".
Справка
Агентство стратегического маркетинга Spezia специализируется на проведении маркетинговых и социологических исследований, а также предоставляет маркетинговые услуги на аутсорсе. "Тайный покупатель" является одной из ключевых услуг агентства. Активная работа над развитием направления и штат профессиональных сотрудников позволяет проводить проверки, как на территории Алтайского края, так и по всей России.
Адрес: Барнаул, пр. Красноармейский , 36, офис 224. Тел. +7 (3852) 53-45-11.
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