"Тайный покупатель" проверил барнаульские бургерные

Место расположения замечательное — в самом центре города, в эпицентре скопления молодежи. На входе — яркая вывеска, которую трудно не заметить даже издалека.

Внутри не ощущается какого-либо неприятного запаха. Проблем с меню не возникло, при входе висят большие яркие карточки с фотографиями самых различных бургеров и с четким описанием их состава. В меню есть и вегетарианский бургер.

Было легко определиться с выбором, и молодой парень-официант, вежливо и с улыбкой обратился, чтобы принять заказ. Так же он рассказал о напитках дня. Порадовало и наличие корпоративной формы у персонала.

Интересная и уютная обстановка с забавными лавками-подоконниками со столиком для двух человек и столами на большую компанию. Удобно, что на каждом столе есть большой рулон салфеток.

Время ожидания заказа составило 7 минут. Все подали с улыбкой и пожелали приятного аппетита. Общая стоимость заказа — 280 рублей. В заказ вошли: бургер "Мама бургер" за 190 рублей и напиток дня "Чай с яблоками и специями" за 90 рублей.

Еда выглядела аппетитно, подали ее в удобном конверте. Но сам бургер был не таким горячим, как хотелось бы и немного не хватало в нем остроты. Овощи были свежими, а маринованные огурчики восхитительными.Котлета была самой обычной, средней сочности, мелко рубленная. Это был бургер среднего размера, после него осталось чувство голода.

Я, без сомнения, еще раз пришла бы сюда посидеть с друзьями.