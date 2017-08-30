Тайский наркоторговец упал с балкона и сломал ногу, пытаясь сбежать от полиции

Попытка скрыться от полиции закончилась для 28-летнего жителя Таиланда падением с балкона и госпитализацией с переломом ноги.
Инцидент произошел около 19.20 29 августа в жилом комплексе National Housing Authority в поселке Баан-Липон в Таиланде.
Мужчина хранил в своей комнате более 10 кг наркотиков, и попытался сбежать через балкон, когда в его дверь постучали полицейские. Осуществить задуманное не удалось — он сорвался с высоты третьего этажа и был задержан. Сейчас он находится под охраной в больнице Thalang Hospital.
По словам полицейских, ранее мужчина уже был замечен в торговле наркотиками, сообщают "Новости Пхукета".
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