Тайский наркоторговец упал с балкона и сломал ногу, пытаясь сбежать от полиции

Инцидент произошел около 19.20 29 августа в жилом комплексе National Housing Authority в поселке Баан-Липон в Таиланде.

Мужчина хранил в своей комнате более 10 кг наркотиков, и попытался сбежать через балкон, когда в его дверь постучали полицейские. Осуществить задуманное не удалось — он сорвался с высоты третьего этажа и был задержан. Сейчас он находится под охраной в больнице Thalang Hospital.

По словам полицейских, ранее мужчина уже был замечен в торговле наркотиками, сообщают "Новости Пхукета".