Технологии, которые помогают спать лучше

Мультизональный пружинный блок

Одно из самых прогрессивных решений по созданию качественного матраса – разделение пружинного блока на зоны. Поскольку разные части тела (голова, плечевой пояс, поясница, бедра) имеют разный вес и оказывают разное давление на матрас, то и поддержка им нужна соразмерная. Разную поддержку обеспечивают пружины разной жесткости. В современных матрасах могут быть три, пять, семь и даже одиннадцать зон жёсткости. Несколько таких решений представлены по ссылке http://mskmatras.ru/shop/matras/180x200/. Зоны жесткости есть не только в пружинных матрасах. Матрасы из "умной" пены тоже делают мультизональными. Здесь разной степени поддержки добиваются за счет большей или меньшей плотности пены.

Особенности пружин

Улучшить свойства матрасов производители пытаются и за счет большего количества пружин, и за счет конструкции самих пружин. Например, тут http://mskmatras.ru/shop/matras/200x200/ представлены матрасы с плотностью 210, 256, 310 пружин на квадратный метр, но это далеко не предел. На одно спальное место может приходиться и 500, и 1000 пружин. Внутри блока могут идти усиленные пружины, пружины "песочные часы", двойные пружины (пружина в пружине). Еще один прием, который встречается в премиальных матрасах – два слоя пружин, расположенных друг над другом. По заявлениям производителей, такой подход позволяет обеспечить максимально хорошую поддержку позвоночника.

"Умная" пена

Слои "умной" пены могут быть частью матраса на пружинном блоке, как здесь http://mskmatras.ru/shop/matras/200x220/, или являться основной составляющей. У каждого производителя свои наработки в этой области. Чаще всего "умная" пена представляет собой высокоэластичный материал с ячеистой структурой. Пена подстраивается под форму тела спящего человека, обеспечивая поддержку позвоночника без обратного давления. Материал не горюч, долговечен, выдерживает большие нагрузки.

Некоторые производители сотрудничают с учеными и медиками, чтобы предложить потребителю действительно удачные решения.