Tele2 ищет новых героев для рекламы.

Конкурс "Мои другие правила" проходит во всех регионах присутствия Tele2. Чтобы принять в нем участие, клиенты оператора должны до 24 августа выложить свою фотографию в одной из социальных сетей (Instagram, Facebook, "ВКонтакте" или "Одноклассники") с хештегами #моидругиеправила и #другиеправила. В подписи к фотографии абоненту необходимо коротко рассказать о "другом правиле", которому он следует в своей жизни.

Новыми героями рекламы Tele2 станут авторы шести фотографий с интересными историями. Победители примут участие в профессиональной фотосессии и получат призы от оператора.

Tele2 придерживается других правил не только в подходе к формированию тарифов и услуг, но и в рекламе. В начале августа оператор запустил имиджевую кампанию, в которой снял победителей предыдущего конкурса "Без звезд в рекламе". Фотографии 10 клиентов Tele2 появились на улицах городов России, в салонах оператора и социальных сетях. Посмотреть видео со съемок можно на официальном канале Tele2 на YouTube.

Подробности нового конкурса и правила участия в нем можно узнать на сайте faces.tele2.ru.

Организатор конкурса: ООО "Т2 Мобайл". 2.1.Общий срок проведения Конкурса: с 15ч. 00 мин. 11.08.2017 г. по 23 ч. 59 мин. 01.10.2017 года, включая срок вручения Приза. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.