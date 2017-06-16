Tele2 обновила корпоративные тарифы в Алтайском крае.

Пакетные тарифные планы оператора разработаны для руководителей и сотрудников компаний с различными потребностями в корпоративной мобильной связи. Они отличаются количеством включенных звонков и сообщений, объемом интернет-трафика и размером абонентской платы.

На тарифном плане "Альфа" абонент за 600 рублей в месяц получит пакет из 2000 минут для исходящих вызовов на все номера России, 2000 сообщений и 15 Гб интернет-трафика. Тарифный план "Бета" включает 8000 минут исходящих вызовов на все номера России, 800 сообщений и 10 Гб интернета за 350 рублей в месяц. Абонент тарифного плана "Гамма" за 200 рублей в месяц получит 500 минут звонков, 500 сообщений и 5 Гб быстрого мобильного интернета.*

Пакетные тарифные планы включают бесплатные и безлимитные звонки внутри компании, которые не расходуют включенный в абонентскую плату пакет минут. При нахождении в любом регионе страны, кроме г. Севастополь и республики Крым, абоненты пакетных тарифных планов для бизнеса смогут бесплатно принимать входящие звонки и пользоваться мобильным интернетом, расходуя включенный в абонентскую плату пакет трафика.

Подробная информация о тарифных планах для бизнеса – на tele2.ru

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