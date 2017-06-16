Tele2 обновила корпоративные тарифы в Алтайском крае.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о запуске обновленных тарифных планов для бизнес-клиентов. Новые тарифы включают пакеты минут для звонков на номера страны, а также позволяют пользоваться мобильным интернетом на домашних условиях и бесплатно принимать входящие звонки в поездках.
На тарифном плане "Альфа" абонент за 600 рублей в месяц получит пакет из 2000 минут для исходящих вызовов на все номера России, 2000 сообщений и 15 Гб интернет-трафика. Тарифный план "Бета" включает 8000 минут исходящих вызовов на все номера России, 800 сообщений и 10 Гб интернета за 350 рублей в месяц. Абонент тарифного плана "Гамма" за 200 рублей в месяц получит 500 минут звонков, 500 сообщений и 5 Гб быстрого мобильного интернета.*
Пакетные тарифные планы включают бесплатные и безлимитные звонки внутри компании, которые не расходуют включенный в абонентскую плату пакет минут. При нахождении в любом регионе страны, кроме г. Севастополь и республики Крым, абоненты пакетных тарифных планов для бизнеса смогут бесплатно принимать входящие звонки и пользоваться мобильным интернетом, расходуя включенный в абонентскую плату пакет трафика.
Подробная информация о тарифных планах для бизнеса – на tele2.ru
*информация действительна на момент публикации
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