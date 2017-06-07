Tele2 поможет абонентам найтись.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новую услугу "Плюс навигация". Опция позволяет абонентам компании пользоваться картами и навигатором без ограничения трафика в поездках по России.
Активировать услугу "Плюс навигация" можно в личном кабинете на сайте компании, в мобильном приложении "Мой Tele2" и с помощью команды *155*531#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*530#. Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2,5 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании.
Запуск опции органично вписывается в новую коммуникационную стратегию Tele2 "Другие правила", целью которой является выход оператора за рамки телеком-отрасли. Постоянно анализируя большие массивы данных, компания определяет потребности клиентов и предлагает продукты в соответствии с их запросами.
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