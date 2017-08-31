Tele2 приглашает барнаульцев в новые салоны связи.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает работу над развитием сети фирменной дистрибуции. С начала года открылись три салона связи в популярных торговых центрах столицы края.
Два новых фирменных салона связи и мобильный модуль появились в этом году в Барнауле. Салон связи Tele2 открылся в торговом центре "Пионер" на проспекте Ленина, 102-в. Новый мобильный центр обслуживания клиентов разместился еще в одном популярном торговом центре – "Гулливер" на проспекте Красноармейском, 51-а. Также заработал салон связи в торговом центре "Галактика" на проспекте Строителей, 117.
Сегодня в Алтайском крае работает 21 салон связи и 12 мобильных модулей Tele2. Фирменная дистрибуция представлена в большинстве крупных населенных пунктов региона. С начала года трафик в салоны связи и центры обслуживания клиентов Tele2 вырос более чем на 10%.
Около 40% обращений жителей Алтайского края в центры обслуживания клиентов Tele2 касаются подключения к сети оператора, получения информации о новых тарифах и услугах и замены SIM-карты. Еще 20% клиентов приходят в салоны для подключения новых услуг и смены тарифного плана. По сравнению с прошлым годом посетители салонов связи и мобильных модулей стали чаще приобретать мобильные устройства и аксессуары. С января 2017 года количество поданных в салонах связи заявок на переход в сеть Tele2 увеличилось почти в два раза.
Евгений Богач,
коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае:
Открывая новые салоны, мы думаем об удобстве наших клиентов и тех, кто только решил подключиться к сети Tele2. Мы стараемся размещать точки продаж и обслуживания в шаговой доступности в различных частях города, а также в крупнейших торговых центрах и наиболее популярных местах отдыха жителей края. До конца года мы планируем открыть еще несколько фирменных салонов в Славгороде и Камне-на-Оби. Клиентская база Tele2 в крае растет, а вместе с ней увеличивается и потребность в обслуживании "на первой линии".
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