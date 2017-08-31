Tele2 приглашает барнаульцев в новые салоны связи.

Два новых фирменных салона связи и мобильный модуль появились в этом году в Барнауле. Салон связи Tele2 открылся в торговом центре "Пионер" на проспекте Ленина, 102-в. Новый мобильный центр обслуживания клиентов разместился еще в одном популярном торговом центре – "Гулливер" на проспекте Красноармейском, 51-а. Также заработал салон связи в торговом центре "Галактика" на проспекте Строителей, 117.

Сегодня в Алтайском крае работает 21 салон связи и 12 мобильных модулей Tele2. Фирменная дистрибуция представлена в большинстве крупных населенных пунктов региона. С начала года трафик в салоны связи и центры обслуживания клиентов Tele2 вырос более чем на 10%.

Около 40% обращений жителей Алтайского края в центры обслуживания клиентов Tele2 касаются подключения к сети оператора, получения информации о новых тарифах и услугах и замены SIM-карты. Еще 20% клиентов приходят в салоны для подключения новых услуг и смены тарифного плана. По сравнению с прошлым годом посетители салонов связи и мобильных модулей стали чаще приобретать мобильные устройства и аксессуары. С января 2017 года количество поданных в салонах связи заявок на переход в сеть Tele2 увеличилось почти в два раза.

Евгений Богач,

коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае: