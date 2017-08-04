Tele2 сняла своих клиентов в рекламе/.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустила новую рекламную кампанию, в которой приняли участие победители конкурса "Без звезд в рекламе". Фотографии абонентов Tele2 появятся в наружной рекламе на улицах городов России и в салонах связи оператора.
Победители приехали в столицу на профессиональную фотосессию, которую провел Данила Головкин — один из лучших fashion-фотографов, снимающий знаменитостей для таких топовых глянцевых изданий, как Vogue, Harper’s Bazaar, GQ, Elle, Glamour, L’Officiel и другие. Каждому герою подобрали индивидуальный образ, отражающий его интересы и жизненные принципы.
Фотографии абонентов Tele2 появятся в наружной рекламе и на медиафасадах в городах России. Также материалы новой кампании с участием победителей конкурса "Без звезд в рекламе" будут размещены в салонах связи Tele2 и в социальных сетях. Посмотреть видео о проекте можно на официальном канале Tele2 на YouTube.
Инна Походня,
директор по маркетингу Tele2:
В этом году мы решили показать стране настоящих звезд, которыми мы гордимся, — наших абонентов. Tele2 ценит в своих клиентах открытость и позитивное отношение к жизни, с удовольствием поддерживает их интересы и дает им возможность почувствовать себя знаменитостью. Каждый из героев нашей новой рекламы — индивидуальность. Они все живут по своим правилам, и мы помогли ребятам рассказать о них на всю страну. Участники и победители конкурса вдохновили нас на продолжение этого проекта, и уже в ближайшее время мы объявим о новом кастинге на съемку в рекламе Tele2.
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