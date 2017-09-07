Tele2 встретится с клиентами лицом к лицу

Одиннадцатый "День открытых людей" пройдет во всех регионах присутствия оператора. В день мероприятия в салонах Tele2 наряду с продавцами будут работать топ-менеджеры, руководители и специалисты различных департаментов компании.

Сотрудники Tele2 расскажут о новых продуктах и предложениях оператора, в частности, об обновленном тарифе "Мой разговор". Компания усовершенствовала этот тариф, дополнив его безлимитным интернет-трафиком в социальных сетях и мессенджерах. Таким образом, клиенты всех тарифов линейки "Мой Tele2" смогут общаться в Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках", WhatsApp, Viber и "ТамТам" без расходования основного трафика.

Также в рамках акции представители Tele2 ответят на вопросы посетителей салонов о качестве связи и подключат новых клиентов. Важной составляющей "Дня открытых людей" всегда является обратная связь от абонентов – сотрудники оператора выслушают пожелания клиентов, проанализируют их и учтут в дальнейшей работе.

Первый "День открытых людей" прошел в Tele2 в октябре 2011 года – тогда в акции приняли участие 600 сотрудников в 179 точках продаж. В юбилейном мероприятии, которое прошло 21 апреля 2017 года, были задействованы 1200 человек в 600 салонах связи Tele2 по всей России.