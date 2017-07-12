Tele2 запустила новую бонусную программу

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о старте всероссийской акции "Бонусы для ваших интересов".
Компания предлагает абонентам воспользоваться предложениями, которые поддерживают их увлечения и образ жизни.
Бонусная программа действует до 31 августа во всех регионах присутствия оператора. Чтобы принять участие в акции "Бонусы для ваших интересов", клиентам Tele2 необходимо зарегистрироваться на сайте promo.tele2.ru. Абоненты оператора, участвовавшие в акции "Срывай бонусы на свой вкус" в прошлом году, могут оформить получение привилегий в уже существующем личном кабинете.
Андрей Патока,
заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:
Tele2 впервые запустила бонусную программу в ноябре 2016 года. Так компания продолжила реализацию стратегии lifestyle enabler ? оператора, поддерживающего стиль жизни своих абонентов. Тогда акция вызвала широкий интерес среди клиентов Tele2 и доказала правильность выбранного вектора развития компании. В программе "Бонусы для ваших интересов" Tele2 предлагает участникам еще больше возможностей – новые привилегии и скидки в категориях, которые им действительно важны. Мы стараемся предугадывать ожидания наших клиентов и всегда делаем выгодные предложения, в том числе за пределами телеком-отрасли.
Организатор акции: ООО "Т2 Мобайл". Акция действует до 31 августа 2017 года во всех регионах присутствия оператора. Подробную информацию об организаторе и правилах проведения акции смотрите на сайте promo.tele2.ru.
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