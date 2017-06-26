Губернатор Карлин показал свой кабинет изнутри

В рабочий кабинет губернатора школьники попадают из приёмной. Карлин встречает их за большим столом для переговоров. За ним он проводит рабочие встречи с руководителями ведомств. По словам губернатора, ни в здании правительства, ни в самом кабинете ничего не менялось уже 12 лет. Один раз провели ремонт и заменили мебель. Её Карлин считает уникальной.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

"Ни у одного моего коллеги, ни у одного губернатора нет в кабинете мебели, изготовленной полностью на предприятиях этого региона. Здесь и шкафы, и столы, и стулья дело рук наших мастеров. Я считаю, что с одной стороны это экономия средств, а с другой — поддержка нашего товаропроизводителя.

На столе переговоров возле места губернатора стоит пирамида из ревнёвской яшмы. На ней отмечено место Алтая на карте мира. На стенах висит несколько копий гравюр с историческими видами рудного Алтая. Напротив них — портрет Столыпина, написанный алтайским художником. "Почему они здесь, вам понятно", — комментирует Карлин.

На стенах висят ещё два портрета. Справа — Путин, слева — Медведев.

— Очень хотелось бы посидеть за вашим рабочим столом, — говорит школьник Егор.

— Хорошо, что правильно сформулировал. Посидеть, а не подсидеть, — отвечает губернатор. — Хотя меня это не очень напрягает. Лет через пять приходи, можно уже и подсиживать.

На рабочем столе у Карлина лежат документы и справочная информация. Это статистика социально-экономического развития края и страны, бюджет края на 2017 год, различные тематические папки, программа "80 на 80" и другие.

В трёх ярких красных папках — губернаторская почта. Её доставляет несколько раз в день руководитель секретариата. "Моё правило: в течении дня здесь многое может происходить, но нужно встать из-за стола и оставить его чистым. Ни один документ не оставляю. Как бы это тяжело ни было", — говорит школьникам губернатор.

Справа от рабочего стола стоит большой телевизор на тумбе. Обычно там работает только один канал — "Россия 24". Александр Карлин говорит, что ему важно быть в курсе новостной повестки.

Рядом со столом — четыре телефона. Жёлтый — самый интересный экземпляр. Это закрытый телефон с защищённой линией. По нему можно звонить в Кремль и не только. Школьник Егор, который ненадолго сел в кресло губернатора, с помощью внутренней связи вызывает руководителя секретариата Олега Гусева.

Спустя два гудка звучит твёрдый мужской голос:

— Слушаю, Александр Богданович.

— Это Егор, мой дублёр на сегодня, — говорит губернатор.

Егор просит:

— Олег Александрович, будьте добры, зайдите в кабинет.

Руководитель секретариата приходит к губернатору и докладывает уточнённый график работы каждое утро. План на день согласовывают ещё вечером, но иногда появляются изменения.

Затем Карлину сообщают суточную справку по линии МЧС и сводку от МВД. К примеру, сегодня в докладе по линии МЧС три происшествия. Одно из них — град в Косихинском районе, который повредил больницу и дом культуры.

Большие часы с боем тихо отбивают без четверти 11. В кабинете кроме них есть ещё несколько циферблатов. Они стоят так, чтобы было видно только губернатору. "Это для того, чтобы не очень смущать посетителя и одним глазком следить. Себе нужно хронометраж вести", — говорит Карлин.

Школьники заинтересовались книгами, которые стоят в шкафах напротив стола. Большинство из них — коллекции.

За закрытыми дверцами шкафа лежат папки с документами. Это описание того, что делал Карлин на своём посту. Каждая папка пронумерована и можно узнать, что губернатор делал в любой из дней на своей должности. Для примера губернатор находит отчёт за 23 июня 2012 года. Ровно пять лет назад он вручал выпускникам золотые медали в театре драмы.

— А какой у вас любимый автор? — спрашивают выпускники.

— Любимый тот, чья книга на у меня на тумбочке или на столе. Вчера читал книгу Катерины Рождественской, которую она презентовала мне в субботу, — отвечает Александр Карлин.