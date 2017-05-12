Телеканал узнал об угрозе взрыва на "борту №1" американского президента

Один из двух самолетов VC-25, на которых летает президент США Дональд Трамп, мог воспламениться или взорваться в воздухе из-за халатности механиков Boeing, сообщил 12 мая телеканал CNN со ссылкой на отчет федеральных властей.
В отчете сказано, что несколько механиков осуществляли обслуживание "борта номер один" на предприятии Boeing в Сан-Антонио в апреле 2016 года и при этом использовали загрязненные инструменты для поиска утечек из кислородного оборудования VC-25. В результате кислородное оборудование президентского борта также оказалось загрязнено частицами, которые могут вступать в реакцию с кислородом. Это могло привести к возгоранию или взрыву во время полета.
О допущенных более года назад нарушениях стало известно после того, как один из механиков сообщил о халатности начальству. После этого Boeing очистила кислородное оборудование за свой счет. Ущерб президентскому борту оценили в четыре миллиона долларов, пишет Lenta.ru.
Дональд Трамп летает на двух VC-25. Самолеты построены на базе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного Boeing 747.
В январе 2017 года СМИ узнали о повреждениях самолета президента России Владимира Путина Ил-96-300. В ноябре 2016 года Ил-96, на котором летели в Перу на саммит АТЭС журналисты и члены российской делегации, сломался в Лиссабоне, где осуществлялась его дозаправка. В результате пассажиров пришлось отправить в пункт назначения резервным бортом.
- На самолеты президентского авиаотряда поставят развлекательные системы
- Песков рассказал, почему ремонтируют "борт №1" Путина
- "Борт №1" Владимира Путина получил повреждения
- На дозаправке в Лиссабоне сломался самолет с делегацией Владимира Путина
- На омском аэродроме во время визита Медведева произошел пожар
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.