Телекомпания из Барнаула получила приз за лучший дизайн

"Катунь 24" представил оформление телеканала. Автор дизайна — Александр Лавренов.

Первое место в конкурсе занял телеканал "Афонтово" из Красноярска, третье место — телерадиокомпания "Крым".

В этом году на конкурс отправили около 700 работ. В нем участвовали федеральные и региональные телеканалы страны. Конкурс "Медиабренд" проводится в пятый раз. Оценивали работы теледизайнеры Ли Хант, Брюс Данлоп, Серхио Ортега, которые работают над оформлением каналов ВВС, ITV, History Channel и других.

Награждение победителей прошло в Москве.