Телекомпания из Барнаула получила приз за лучший дизайн

Телеканал "Катунь 24" занял второе место в номинации "Лучший дизайн регионального ТВ" на конкурсе "МедиаБренд", сообщает сайт компании.
"Катунь 24" представил оформление телеканала. Автор дизайна — Александр Лавренов.
Первое место в конкурсе занял телеканал "Афонтово" из Красноярска, третье место — телерадиокомпания "Крым".
В этом году на конкурс отправили около 700 работ. В нем участвовали федеральные и региональные телеканалы страны. Конкурс "Медиабренд" проводится в пятый раз. Оценивали работы теледизайнеры Ли Хант, Брюс Данлоп, Серхио Ортега, которые работают над оформлением каналов ВВС, ITV, History Channel и других.
Награждение победителей прошло в Москве.
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