Очумелые ручки: телепередачу "Пока все дома" проверяет Генпрокуратура

Генеральная прокуратура РФ начала проверку информации СМИ о нарушениях при съемках телепередачи "Пока все дома". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Особое внимание правоохранители планируют уделить целевому использованию 110 миллионов рублей, выделенных, по данным СМИ, Минобрнауки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах.
В середине августа Первый канал объявил о закрытии развлекательной программы "Пока все дома", которая выходила каждое воскресенье с 1992 года. Программа будет выходить на канале "Россия 1". В сетке вещания канала с пометкой "премьера" появилась информация о выходе в эфир закрытой на "Первом" передачи.
По данным источников РИА Новости, знакомых с ситуацией, у передачи несколько лет падали рейтинги, при этом производители не хотели ничего менять. Точку в этом вопросе поставил скандал с так называемыми видеопаспортами детей-сирот для рубрики "У вас будет ребенок".
Ранее СМИ сообщали, что на производство видеопаспортов деньги брались сразу из нескольких источников: от государства, от телеканала и от спонсоров.
Ведущий "Пока все дома" Тимур Кизяков заявил, что компании-спонсоры перечисляли деньги сразу в органы опеки. Он отметил, что по выделяемым государственным средствам была предусмотрена строгая отчетность. По его мнению, против него ведется целенаправленная кампания.
Позднее стало известно, что компания "Дом", производившая передачу "Пока все дома", в 2017 году создаст еще 100 видеопаспортов детей-сирот.
Еще в декабре на совещании под председательством вице-премьера Ольги Голодец глава Минобрнауки Ольга Васильева подняла тему недобросовестной работы фондов по устройству детей в семьи, которые не имеют отношения к соответствующей программе. Она также коснулась работы Кизякова. По ее словам, съемка видеопаспортов детей-сирот для этих фондов — одна из главных проблем их работы. Министр отметила, что из-за таких фондов в регионах часто возвращают детей.
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