Телеведущему Андрею Малахову предложили работу в хоккейном клубе

"В хоккейном клубе "Спартак" серьезно обеспокоены поступающей информацией о вашем возможном уходе с Первого канала. Вы как-то сказали в одном интервью, что "человек одинок всегда". Мы хотим опровергнуть эти слова, и в этой связи ХК "Спартак", у которого так же, как и у вас, миллионы поклонников по всей стране, обращается к вам с предложением не прерывать профессиональную карьеру и продолжить ее в качестве ведущего наших домашних матчей", — говорится в открытом обращении за подписью генерального директора клуба Андрея Веревко и опубликованном в твиттере команды.

В «Спартаке» серьёзно обеспокоены поступающей информацией о возможном уходе с Первого канала популярного телеведущего Андрея Малахова. pic.twitter.com/5myUZuzW3h — Спартак Москва (@spartak_hc) 2 августа 2017 г.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что Андрей Малахов не подписывал заявления об уходе с Первого канала. По словам источника агентства, конфликт в съемочной группе "Пусть говорят" действительно имел место, но предсказать будущее передачи, которую Малахов бессменно вел на протяжении 12 лет, можно будет только после его выхода из отпуска 9-10 августа.

Сообщалось, что Малахов покинет Первый канал и перейдет на канал "Россия-1", где может заменить Бориса Корчевникова в программе "Прямой эфир". В ВГТРК это не подтвердили, но и не опровергли.