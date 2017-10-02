Телеведущему Малахову включили отопление после твита Собянину

Телеведущий Андрей Малахов через свой Twitter обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой "спасти" замерзающий без отопления дом.
Малахов написал: "Дорогой @MosSobyanin, Остоженка 1/9 замерзает! Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Коммунальщики рекомендуют терпеть".
Дорогой @MosSobyanin , Остоженка 1/9 замерзает! Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Спасите! Коммунальщики рекомендуют терпеть— Андрей Малахов (@a_malahov) 1 октября 2017 г.
Спустя три часа Малахов опубликовал другой твит — с благодарностью.
Вы мой мэр, @MosSobyanin ! Все заработало! Тепло пошло! #телефонное право #москва pic.twitter.com/U24Rn9mHCo— Андрей Малахов (@a_malahov) 1 октября 2017 г.
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