Телеведущему Малахову включили отопление после твита Собянину

Сегодня, 10:15.
Жизнь

Телеведущий Андрей Малахов через свой Twitter обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой "спасти" замерзающий без отопления дом.

Андрей Малахов.
Андрей Малахов. Фото: instagram.com/malakhov007.

Малахов написал: "Дорогой @MosSobyanin, Остоженка 1/9 замерзает! Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Коммунальщики рекомендуют терпеть".

Спустя три часа Малахов опубликовал другой твит — с благодарностью.

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