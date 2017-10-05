Владимир Соловьев прокомментировал предложение Познера отказаться от ТЭФИ

"Мы что, наблюдаем синяки под глазами, сломанные руки, принуждение к голосованию? В чем суть претензий господина Познера? Я думаю, что проблема очень простая, она в том, что господин Познер не может пережить, что вдруг награду вручили Дмитрию Константиновичу (Киселеву — прим.ред.) и мне", — сказал Соловьев.

Он также поставил под сомнение, аналогично ли они с Познером определяют демократию. "Для господина Познера демократия — (это ситуация — прим.ред), при которой все решают друзья господина Познера, а премию получает он. Самой демократичной страной был Советский Союз времен Леонида Ильича Брежнева, потому что каждый год завершался наградой Леониду Ильичу. Дорогой Леонид Ильич Познер, времена изменились", — сказал Соловьев.

С 1994 по 2008 год Познер был президентом фонда "Академия российского телевидения", учредившего премию ТЭФИ. С 2014 года организатором премии стал Комитет индустриальных телевизионных премий.

После публикации обращения Познер пояснил, что написал его до объявления победителей и не имел в виду тех, кто стал лауреатами премии в этом году. В своем обращении Познер сделал акцент на том, что во время его работы в фонде "Академия российского телевидения" выбор финалистов премии происходил с опорой на демократические принципы, пишет znak.com.

Передача "Вечер с Владимиром Соловьевым", выходящая на телеканале "Россия 1", победила в номинации "Интервьюер" в категории "Вечерний прайм". Лучшей информационно-аналитической итоговой программой жюри назвало передачу "Вести недели" Дмитрия Киселева.