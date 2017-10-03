Телеведущий Соловьев рассказал, как в нем сочетаются патриотизм и вилла в Италии

"Дом в Италии очень мне нравится. Все было очень просто — у меня большая семья. Я когда вывожу всех отдыхать, это человек 15. Я посчитал, что даже в Грецию вывезти 15 человек стоит столько денег, что за два-три года отбивается, если ты тупо купишь, потому что цены, когда я покупал, были ниже, чем в Подмосковье на Рублевке", — сказал Соловьев. И отметил, что "патриотизм — это не подписка о невыезде", пишет znak.com.

Патриотизм — это не тупое чувство, когда ты говоришь: "Все наше — лучшее". Патриотизм как раз идет от осознанного понимания, что ты можешь сравнить и выбираешь все равно Россию", — заявил Соловьев в беседе с Корчевниковым.

Комментируя свое финансовое благополучие, Соловьев сказал, что в этом заслуга его трудолюбия.

"Да, я действительно всю жизнь пашу. Мне пятьдесят с лишним лет <…> Я что, должен ходить по миру и просить: "Дети, пришлите мне 20 копеек. На них я чуть-чуть поборюсь с властью, а чуть-чуть буду жить". Я взрослый человек. Я не бездельник. Я всю жизнь зарабатывал. Я занимаюсь бизнесом еще с Советских времен", — сказал ведущий.

Соловьев заявил, что всегда добросовестно платит налоги. Я всегда все декларировал. Это очень важный момент. Я настолько внимательно к этому отношусь, что когда сейчас появляются так называемые "расследования", то я же все указал на себя. Я ничего не прячу. Мало того, мои доходы абсолютно совпадают с моими расходами", — отметил Соловьев.

Также он заявил, что публикации в "политических целях" домашних адресов "выглядят личной местью" и нарушением законодательства РФ и других стран.

Недавно оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о Соловьеве, в котором оценил состояние телеведущего в миллиард рублей. Среди недвижимости политик выделил недвижимость на озере Комо в Италии и наличие резидентства телеведущего в этой стране. В качестве подтверждения сотрудники Фонда борьбы с коррупцией привели документы и видеосъемку.

Справка

В описании шоу "Судьба человека" сказано, что "это откровенное портретное интервью о судьбе главного героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы".