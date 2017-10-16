Тело мануального терапевта из Минэкономразвития нашли с "огнестрелом" в столичной квартире

Следствие начало проверку по факту обнаружения трупа с огнестрельным ранением в квартире в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.
"В полицию поступило сообщение о стрельбе в квартире на ул. Васильевская, 2. Прибывшие на место полицейские обнаружили в ванной комнате труп мужчины с огнестрельным ранением головы. В квартире присутствовала 49-летняя жена погибшего", — рассказал собеседник агентства.
Рядом с телом полицейские обнаружили охотничье ружье. Труп направлен в морг Царицыно.
Скончавшийся работал мануальным терапевтом в министерстве экономического развития РФ. По словам жены погибшего, в последнее время мужчина играл в букмекерских конторах и проиграл более 1,5 млн руб. Из-за долгов он также злоупотреблял спиртным, отметила супруга погибшего.
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