Тело мануального терапевта из Минэкономразвития нашли с "огнестрелом" в столичной квартире

"В полицию поступило сообщение о стрельбе в квартире на ул. Васильевская, 2. Прибывшие на место полицейские обнаружили в ванной комнате труп мужчины с огнестрельным ранением головы. В квартире присутствовала 49-летняя жена погибшего", — рассказал собеседник агентства.

Рядом с телом полицейские обнаружили охотничье ружье. Труп направлен в морг Царицыно.

Скончавшийся работал мануальным терапевтом в министерстве экономического развития РФ. По словам жены погибшего, в последнее время мужчина играл в букмекерских конторах и проиграл более 1,5 млн руб. Из-за долгов он также злоупотреблял спиртным, отметила супруга погибшего.