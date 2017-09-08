Тело погибшего в Кировской области жителя Алтая не хотят забирать родители

Месяц назад из-за ДТП в Кировской области погиб 26-летний уроженец Алтайского края Вадим Петунин. Мать и отец погибшего отказались забирать его тело.
Авария случилась в пятом часу утра 6 августа на трассе Киров-Пермь у села Черная Холуница. Вадим был пассажиром автомобиля Renault Logan. Произошло лобовое столкновение с автомобилем Lada Largus. Водитель Renault погиб на месте, Вадима Петунина пытались спасти, но он скончался во время реанимации.
Тело погибшего барнаульца до сих пор находится в морге. Сотрудникам полиции удалось установить родственников. Отец и мать отказались забрать и захоронить погибшего сына.
Как рассказали в полиции, 2 сентября родители написали официальный отказ от захоронения. Захоронят Вадима на бюджетные деньги. Похороны обойдутся в 6 тысяч рублей, что меньше пособия на погребение, пишет Omvesti.ru.
По словам отца Вадима Петунина, временно безработного, они с женой не живут вместе 20 лет. Сын с 6 лет жил с ним. Мать погибшего, имеющая судимость, за первые 10 лет ни разу ни появлялась.В 16 лет она забрала его себе, а о дальнейшей судьбе сына отец практически ничего не знает. Лишь из соцсетей он узнал, что сын путешествует по городам.
Возможности забрать тело сына у отца нет. Он подтвердил, что отказался от захоронения тела Вадима.
По словам матери погибшего, она не видела сына 7 лет. Он сбежал от нее и больше не появлялся. Ничего о его жизни она не знает. Сама женщина нигде не работает, чтобы поехать в Кировскую область, ей нужно 20 тысяч, а таких денег у нее нет.
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