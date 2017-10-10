Теория заговора: Путина уличили в клонировании губернаторов

Сегодня, 15:42.
Жизнь

В сети обратили внимание на внешнюю схожесть временно исполняющего обязанности главы Омской области депутата Госдумы Александра Буркова и "губернаторов-клонов" Глеба Никитина и Дмитрия Азарова.

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Первым это заметил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Опубликованная им фотография депутатов привлекла пользователей сети, которые в шутку похвалили власть за освоение техники клонирования чиновников и запустили тематический хештег #атакаклонов. "Один из них омский, боюсь ошибиться", — попытался угадать один из юзеров.

Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября после того, как отставку его предшественника Виктора Назарова принял президент Владимир Путин.

В конце сентября схожесть новых губернаторов Нижегородской и Самарской областей Глеба Никитина и Дмитрия Азарова породила теории заговора. В Twitter предположили, что чиновники — это представители новой серии андроидов, запущенной администрацией президента.

Некоторые из назначенцев проходили стажировку в так называемой "школе губернаторов", организованной при участии администрации президента в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС). Тренинги для потенциальных кандидатов в губернаторы проходили в Сочи.

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