Теория заговора: Путина уличили в клонировании губернаторов

Первым это заметил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Опубликованная им фотография депутатов привлекла пользователей сети, которые в шутку похвалили власть за освоение техники клонирования чиновников и запустили тематический хештег #атакаклонов. "Один из них омский, боюсь ошибиться", — попытался угадать один из юзеров.

Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября после того, как отставку его предшественника Виктора Назарова принял президент Владимир Путин.

Атака клонов. Новые губернаторы Самарской, Новгородской и Тюменской областей. pic.twitter.com/Rm3PbZk9oM — Александр Тверской (@TverskoyAA) 26 сентября 2017 г.

В конце сентября схожесть новых губернаторов Нижегородской и Самарской областей Глеба Никитина и Дмитрия Азарова породила теории заговора. В Twitter предположили, что чиновники — это представители новой серии андроидов, запущенной администрацией президента.

Некоторые из назначенцев проходили стажировку в так называемой "школе губернаторов", организованной при участии администрации президента в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС). Тренинги для потенциальных кандидатов в губернаторы проходили в Сочи.