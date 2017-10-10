Теория заговора: Путина уличили в клонировании губернаторов

В сети обратили внимание на внешнюю схожесть временно исполняющего обязанности главы Омской области депутата Госдумы Александра Буркова и "губернаторов-клонов" Глеба Никитина и Дмитрия Азарова.
Первым это заметил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.
Путин продолжает клонировать губернаторов. pic.twitter.com/kNnl1WylRg— Александр Коц (@sashakots) 9 октября 2017 г.
Опубликованная им фотография депутатов привлекла пользователей сети, которые в шутку похвалили власть за освоение техники клонирования чиновников и запустили тематический хештег #атакаклонов. "Один из них омский, боюсь ошибиться", — попытался угадать один из юзеров.
Бурков был назначен врио губернатора Омской области 9 октября после того, как отставку его предшественника Виктора Назарова принял президент Владимир Путин.
Атака клонов. Новые губернаторы Самарской, Новгородской и Тюменской областей. pic.twitter.com/Rm3PbZk9oM— Александр Тверской (@TverskoyAA) 26 сентября 2017 г.
В конце сентября схожесть новых губернаторов Нижегородской и Самарской областей Глеба Никитина и Дмитрия Азарова породила теории заговора. В Twitter предположили, что чиновники — это представители новой серии андроидов, запущенной администрацией президента.
Некоторые из назначенцев проходили стажировку в так называемой "школе губернаторов", организованной при участии администрации президента в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС). Тренинги для потенциальных кандидатов в губернаторы проходили в Сочи.
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