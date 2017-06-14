Теплоснабжающая компания в Бийске заявила о захвате котельной и ее самовольном запуске

Спорная котельная №6 в Бийске, а также газопровод длиной 9 км и теплотрасса в 10 км были построены за счет средств "Росгазификации", следует из материалов одного из арбитражных процессов. Теплоисточник этот запущен в декабре 2012 года, а эксплуатирующей организацией (оператором) стал "Теплоэнергогаз", у которого в аренде была муниципальная теплоэнергетика заречной части города.

На этом судебном процессе "Росгазификация" утверждала: администрация Бийска должна была провести конкурс и передать котельную в долгосрочную аренду. Но не сделала этого. И "Теплоэнергогаз" продолжал эксплуатировать этот теплоисточник на безвозмездной основе (то есть не арендовал ее).

И вот 9 июня "Росгазификация" направила в "Теплоэнергогаз" уведомление. В нем она пояснила, что 5 июня заключила договор аренды этой котельной с фирмой "Энерго Алтай". Произошло это в связи с отказом "Теплоэнергогаза" "от оформления законного основания владения и пользования газовой котельной мощностью 38,6 МВт" и "длящимся судебным спором о взыскании неосновательного обогащения" (уведомление есть в редакции).

Согласно данным арбитража, "Росгазификация" требует взыскать с "Теплоэнергогаза" неосновательное обогащение в сумме 145 млн рублей.

Запустились ночью

"Теплоэнергогаз" получил уведомление собственника котельной 13 июня. А спустя несколько часов представители нового арендатора без предварительных переговоров с руководством компании-оператора зашли в котельную, рассказали в компании-операторе. По словам ее представителя, фирма "Энерго Алтай" начала работать, "не имея ни лицензии на эксплуатацию газовой котельной, ни обученного и аттестованного персонала, ни договоров на потребляемые ресурсы - газ, электроэнергию и воду".

Прежний оператор остановил котельную "("во избежание аварийных ситуаций"), однако новый арендатор ее самовольно запустил уже ночью, из-за чего произошел порыв сетей в районе Дома ребенка.

Боролись за снижение

Отсутствие договора аренды на имущество в "Теплоэнергогазе" поясняют так.

"Росгазификация" предъявила свои расчеты арендной платы в 2014 году. При этом ее оценка стоимости котельной намного превышала рыночную - соответственно, была завышена арендная плата. В дальнейшем этот вопрос обсуждался в суде, и, по данным экспертизы, стоимость объекта была завышена в два раза, арендная же плата — в шесть раз.

Пояснение

компании "Теплоэнергогаз":

Руководством компании "Теплоэнергогаз" сразу было направлено предложение о заключении договора аренды по стоимости, установленной экспертами.

Пошли другим путем

Но в "Росгазификации", судя по тому, как развивались дальнейшие события, приняли другое решение и заключили договор аренды с фирмой "Энерго Алтай". Размер платы по этому договору (копия документа есть в редакции) составляет 48 млн рублей в год. Столько должен будет платить собственнику новый арендатор.

Пояснение

компании "Теплоэнергогаз":

Это в шесть раз превышает размер арендной платы, от которой в течение трех лет так отбивалось руководство "Теплоэнергогаза". Действия "Росгазификации" и нового арендатора приведут не только к отсутствию горячей воды в летний период, но и неподготовленностью котельной №6 к предстоящему отопительному сезону , а также к неправомерному увеличению тарифа на отопление и горячую воду.

Справка

Компания "Энерго Алтай" зарегистрирована 22 марта 2017 года в Барнауле на ул. Трактовой, 2л, офис 409. Ее гендиректор Евгений Кузнецов, учредитель — московская фирма "Энергосистемы". Учредители последней - физические лица — Павел Пашков и Сергей Чижов. Гендиректор — Павел Пашков.