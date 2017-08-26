Теракт в Брюсселе: неизвестный с мачете напал на военных

25 августа вечером в Брюсселе неизвестный с мачете напал на военнослужащих. Он ранил несколько человек, сам был тяжело ранен в перестрелке и умер в больнице. Власти квалифицировали инцидент как теракт.

Во время нападения террорист кричал "Аллах акбар". Как выяснилось, на жизнь людей покусился 30-летний самалиец. Ранее в фокус внимания служб безопасности он не попадал, сообщает ИА REGNUM.