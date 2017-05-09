Террористы ИГИЛ сообщили о казни российского военного "шпиона" в Сирии

Террористы запрещенной в России организации "ИГИЛ" распространили видиозапись казни "российского полковника" "Евгения Петренко", захваченного в Сирии. Об этом сообщает SITE Intelligence Group. В видео темноволосый мужчина, одетый в комбинезон, стоя на коленях рассказывает о работе на российские спецслужбы, сообщает Reuters
Видео озвучено на российском языке. В ролике террорист объявляет об успешной борьбе с российскими войсками, а также угрожает России и президенту РФ Владимиру Путину новыми терактами.
В конце видео боевик перерезает заложнику горло. Голос за кадром сообщает, что мужчина находился на службе в Сирии и Ираке с 2016 года. Видео, как предполагает SITE, было снято в подконтрольной ИГ провинции.
Как пишет Reuters, подтвердить или опровергнуть подлинность видеозаписи и личности мужчины не представляется возможным.
Пока российская сторона не прокомментировала видеозапись с казнью "российского полковника", пишет "Медуза".
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