25 июля в России отмечается День работника следственных органов. Обычно при слове "следователь" мы представляем себе важного человека, сидящего за столом и проводящего допрос. Но есть в среде работников следственных органов и другие незаменимые люди — это криминалисты. От того, насколько правильно они извлекают улики и назначают экспертизы, зависит ход всего дела. Altapress.ru предлагает проверить, по плечу ли вам эта профессия.
Тест. А вы сможете стать следователем-криминалистом?
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Сегодня, 15:10.
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