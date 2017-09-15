Тест. Помните ли вы, как развлекали барнаульцев на Дни города раньше?

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Сегодня, 07:18.
Жизнь

В 2017 году барнаульцев ждет очередной День города. Мировых звезд, поющих под фонограмму, как и обещал Александр Карлин, нам не покажут. Зато привезут группу "Корни" и откроют Барнаульский Арбат. Altapress.ru решил вспомнить, как отмечали День города раньше и были ли они веселее.

Салют.
Салют. Фото: СС0.

Пройдите тест и узнайте, помните ли вы как проходили городские праздники в столице Алтайского края в последние десять лет.

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