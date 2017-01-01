Тест. Готовы ли вы ко встрече с айтишником?

В Алтайском крае становится все больше ИТ-специалистов. Они работают, пожалуй, на всех крупных предприятиях, создают свои компании, проводят крупные форумы и мечтают (нет, не завоевать Вселенную, хотя кто знает) сделать Барнаул стартап-столицей, а Алтайский край — ИТ-столицей Сибири. Так что встретиться с ними может каждый, но вот понять их дано не всем. Пройди наш шуточный тест и узнай поймешь ли ты, о чем рассказывает тебе твой новый друг-программист или деловой партнер из ИТ-сферы.