В Алтайском крае становится все больше ИТ-специалистов. Они работают, пожалуй, на всех крупных предприятиях, создают свои компании, проводят крупные форумы и мечтают (нет, не завоевать Вселенную, хотя кто знает) сделать Барнаул стартап-столицей, а Алтайский край — ИТ-столицей Сибири. Так что встретиться с ними может каждый, но вот понять их дано не всем. Пройди наш шуточный тест и узнай поймешь ли ты, о чем рассказывает тебе твой новый друг-программист или деловой партнер из ИТ-сферы.
Тест. Готовы ли вы ко встрече с айтишником?
135
Сегодня, 09:10.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.