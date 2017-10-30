В ночь с 31 октября на 1 ноября в современном мире отмечают Хэллоуин — время, когда нечистая сила выходит гулять. В России этот праздник не считается государственным, но пользуется большой популярностью. Если вы все-таки планируете провести веселый канун Дня всех святых, пройдите наш тест и узнайте, какой костюм вам стоит надеть.
Тест. Кем быть на Хэллоуин?
Сегодня, 15:02.
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