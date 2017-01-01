Тест к 23 февраля. Угадайте, в каких войсках служили известные уроженцы Алтая

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Сегодня, 11:20.
Жизнь

Накануне Дня защитников Отечества мы предлагаем читателям altapress.ru угадать известных уроженцев Алтая по их армейским фотографиям.

Военное дело.
Военное дело. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Редакция altapress.ru поздравляет всех защитников Отечества с наступающим праздником!

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