25 июля древние славяне отмечали Перунов день (день жертвы Перуну). После крещения Руси все старые боги и духи были признаны нечистью и нежитью. Предлагаем вам пройти тест, чтобы определиться, кто из славянских духов-нежитей ближе всего вам по характеру.
Тест. Кикимора, леший или навка? Кто ты из славянской нежити
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