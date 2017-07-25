Тест. Кикимора, леший или навка? Кто ты из славянской нежити

25 июля древние славяне отмечали Перунов день (день жертвы Перуну). После крещения Руси все старые боги и духи были признаны нечистью и нежитью. Предлагаем вам пройти тест, чтобы определиться, кто из славянских духов-нежитей ближе всего вам по характеру.