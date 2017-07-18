18 июля в России официально начинается показ 7 сезона "Игры престолов". К выходу новых серий altapress.ru подготовил для вас тест. Пройдите его и узнайте, сможете ли править Вестеросом и каким персонажем вы могли бы быть в мире Джорджа Мартина.
Тест. Кто ты из "Игры престолов"?
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