Тест. Кто ты из мира Человека-паука?

6 июля в российский прокат вышел новый фильм о красно-синем супергерое "Человек-паук: Возвращение домой". В перезапуске истории от Marvel Питер Паркер сталкивается с новыми героями, злодеями и проблемами. В честь выхода картины, altapress.ru подготовил для вас тест.

Пройдите его и узнайте, какой вы персонаж из нового фильма о дружелюбном соседе Человеке-пауке.