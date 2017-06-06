Тест. Сможете ли вы сдать экзамен по русскому языку?

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, отмечается День русского языка. В честь этой даты altapress.ru подготовил для вас тест на знание великого и могучего. Вопросы мы взяли из реальных тестов ЕГЭ.
Пройти этот тест сможет только настоящий знаток русского языка. Ну или отличник. Да прибудет с вами удача!
П.С.: У соседей по парте не списывать.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.