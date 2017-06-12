Тест. Знаете ли вы как менялась география России?

12 июня в нашей стране празднуют День России. На карте мира страна не всегда была такой, какой мы знаем её в 2017 году. Altapress.ru подготовил для вас тест на знание того, как менялась география Российской империи, СССР и современной России.
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