Британский журнал выпустил обложку с Путиным в образе царя. Как еще изображают президента России

"Царь был рожден через 100 лет после революции", — такая надпись его сопровождает.

В публикации говорится, что, пока мир отмечает 100-летие Октябрьской революции, Россия вновь находится под властью царя.

As the world marks the centenary of the October revolution, Russia is once again under the rule of a tsar. Our cover this week pic.twitter.com/K5wFjKPpt1 — The Economist (@TheEconomist) 26 октября 2017 г.

"Спустя 17 лет после того, как Владимир Путин впервые стал президентом, его хватка сильнее, чем когда-либо. Запад иногда называет его самым могущественным лидером своей страны со времен Сталина. Россияне все чаще смотрят на более ранний период истории. Как либеральные реформаторы, так и консервативные традиционалисты в Москве говорят о Путине как царе XXI века", — говорится в статье The Economist.

Как еще изображали Путина в Западных СМИ

The Economist отмечает, что Путин заслужил титул царя, так как вывел Россию "из того, что многие россияне считают хаосом 1990-х годов" и вновь заставил мир с ней считаться. Но по мере приближения столетия Октябрьской революции становится понятно, что "Путин разделяет слабости царя", пишет znak.com.

При этом наибольшая опасность, которая угрожает его "правлению", — не массовое восстание наподобие "цветных революций", как опасается Путин, а "возрождение большевиков". "Как царь" Путин должен будет решить тот же вопрос, который преследовал российских правителей "со времен Петра Великого", и о решении которого раздумывал Николай II накануне революции. "Должна ли Россия модернизироваться, следуя западному пути к гражданским правам и представительному правительству, или должна пытаться сохранить стабильность, выступая против них? Ответом Путина было доверить экономику либерально настроенным технократам, а политику — бывшим офицерам КГБ. Это неизбежно привело к тому, что политика доминировала в экономике, за что Россия расплачивается", — указывает журнал. Российская экономика по-прежнему сильно зависит от природных ресурсов. В конечном счете, это скажется на амбициях России.

Также авторы редакционной статьи обеспокоены тем, что без механизма "реальной демократии" Путину будет сложно легитимно передать власть кому-то другому, кто рано или поздно придет ему на смену. Конфликт, к которому приведет борьба за власть "после Путина", будет раздирать Россию — ядерную державу — "на части".