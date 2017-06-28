Тиньков демонстративно удалил Telegram и посулил денег тем, кто поступит так же

Бизнесмен запечатлел процесс на видео, которое разместил в Instagram. Тиньков заявил, что его "достал левый пиар" основателя сервиса Павла Дурова, и назвал информацию о том, что Telegram — самый защищенный мессенджер, неверной. При этом бизнесмен явно не стеснялся в выражениях.

Максим Эмм,

эксперт в области информационной безопасности и технологий:

Нужно вспомнить тот факт, что товарищ Тиньков — признанный мастер пиара, он больше пиарщик и банкир, нежели специалист по информационной безопасности, поэтому тут, скорее, он занимается своим самопиаром, нежели дает оценку уровню безопасности мессенджера. Что касается безопасности Telegram, то те механизмы, которые там встроены, с точки зрения шифрования спроектированы достаточно грамотно, во всяком случае, после Telegram такие механизмы безопасности начали встраивать и в другие мессенджеры. Поэтому считать его небезопасным, по меньшей мере, голословно, пока обратное не доказано. Более того, было несколько конкурсов, где за взлом Telegram достаточно крупную сумму денег обещали. Насколько я знаю, никто эти деньги до сих пор не выиграл, поэтому тот факт, что и представители Роскомнадзора, и ФСБ пытаются легальным способом получить с Дурова ключи и способы расшифрования сообщений, говорят о том, что у них с этим тоже, скорее всего, затруднения, что тоже косвенно говорит о том, что он достаточно безопасный.

Олег Тиньков отметил, что, несмотря на то, что скачал Telegram, так им и не воспользовался, а для переписки использовал только WhatsApp. Бизнесмен выложил фотографию из своего офиса, на которой он держит в руках деньги. Тем, кто удалил со своего смартфона Telegram, Тиньков предложил обратиться в его банк, чтобы получить "законные деньги за это действо".

Ты уже удалил ##Telegram ? Ну тогда тебе в #тинькоффбанк что в получить свои законные деньги за это действо 💴💵💶💷😜 Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov) Июн 27 2017 в 3:07 PDT

Многие пользователи начали публиковать номера своих карт в комментариях с просьбой погасить долг или начислить деньги за удаление мессенджера, пишет bfm.ru.

Некоторые комментаторы сочли это дешевым пиаром.



Тем временем, ограничение работы Telegram в России поддержали в Федеральной службе охраны. Как заявил "РИА Новости" замглавы ФСО Николай Кондратюк, это оправдано с точки зрения безопасности.

Роскомнадзор 23 июня призвал команду Telegram и лично основателя мессенджера Павла Дурова представить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. В случае дальнейшего игнорирования Telegram будет заблокирован на территории России.