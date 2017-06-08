200 тыс рублей сэкономило ТСЖ в Барнауле за отопительный сезон

В Госинспекцию Алтайского края обратились жильцы дома № 16-г по ул. Кутузова. Они пожаловались, что в ТСЖ "Наш дом" им предъявили завышенные начисления по отоплению в 2016-2017 годах по сравнению с отопительным сезоном 2015-2016 годов.

Инспекторы провели выездную проверку ТСЖ и сделали расчеты. Расчеты показали: жильцы ошиблись.

Как пояснили в госинспекции, в подвале этого дома установлен автоматизированный тепловой узел. Автоматика погодозависимая — то есть она сама регулирует подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Инспекторы проверили сам тепловой узел — он, как выяснилось, работает вполне законно.

Расчеты же показали: несмотря на рост тарифа на тепло с 1401,20 рублей (2015-2016 годы) до 1639,40 рублей за гигакалорию (2016-2017 годы) дом после установки автоматики стал платить меньше. Потребления тепловой энергии сократилось примерно на 10%.

Как сэкономили в ТСЖ? Потребление за сезон 2015-2016 годов: 1300,81 гигакалорий.

Потребление за сезон 2016-2017 годов: 1166,76 гигакалорий.

Экономия теплоносителя: 134,05 гигакалории.

То есть после установки автоматики в подвале весь дом заплатил на 219 761 тыс рублей меньше, чем в предыдущей отопительный сезон. Так что жалобы жильцов на завышенные начисления по отоплению не подтвердились.

Надо сказать, что прошедший отопительный сезон был даже более холодным. Игорь Лузанов, директор алтайского филиала СГК и ТЭЦ-3, рассказал, что он длился 221 день, то есть на три дня больше, чем сезон 2015-2016 годов. Средняя температура наружного воздуха составила минус 6,5 градусов против 4,7 градусов в предыдущем периоде.

Будь зима потеплее, экономия была бы заметней.

Другое дело, что расчеты на уровне дома (минус 200 тыс - большие деньги) на уровне отдельной взятых квартир могут быть не очень заметны. Ведь дом на ул. Кутузова, 16-г большой — 12,7 тыс кв. метров. По расчетам altapress.ru, экономия двухкомнатной квартиры в 50 кв метров была в среднем за сезон чуть больше 100 рублей в месяц.

Автоматизированные тепловые узлы (или пункты) — оборудование, которое само регулируют тепловой режим в доме. Дмитрий Венгерский, начальник энерготехнического центра "Алтайэнергосбыта", ранее рассказывал: теплоснабжающая организация обладает инерционностью - если на улице потеплело, она не может быстро снизить температуру теплоносителя. В доме становится жарко - мы регулируем температуру дедовским способом: открываем окна.

Такая автоматика переводит жизнь дома на другой уровень. Датчик сам отследит температуру наружного воздуха, контроллер отрегулирует температуру теплоносителя, подмешав в систему больше или меньше "обратки".

Поставщики этого оборудования утверждают, что оборудование окупается за один-два года.