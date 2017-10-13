36 тысяч барнаульцев выйдут на осенний субботник

13 октября в Барнауле пройдет городской субботник. Свое намерение участвовать в нем подтвердили около 36 тысяч человек. Планируется задействовать более 183 единиц специализированной техники, сообщает мэрия.
Участники субботника будут работать на очистке улиц от листвы, мусора и веток, ликвидации несанкционированных свалок и объявлений. Порядок наведут в скверах Победы (Мемориал Славы), у кинотеатра "Мир", на ул. Привокзальной, Цаплина, Свободы, Пушкина, а также в Нагорном парке, на аллее Аванесова, в парке "Центральный", на Демидовской площади и других.
С 5 октября полигон твердых коммунальных отходов принимает весь собранный в ходе осенней уборки мусор без оплаты. За неделю из города уже вывезли 84 машины мусора. Акция по бесплатному приему санитарного мусора продлится по 15 октября.
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