36 тысяч барнаульцев выйдут на осенний субботник

Участники субботника будут работать на очистке улиц от листвы, мусора и веток, ликвидации несанкционированных свалок и объявлений. Порядок наведут в скверах Победы (Мемориал Славы), у кинотеатра "Мир", на ул. Привокзальной, Цаплина, Свободы, Пушкина, а также в Нагорном парке, на аллее Аванесова, в парке "Центральный", на Демидовской площади и других.

С 5 октября полигон твердых коммунальных отходов принимает весь собранный в ходе осенней уборки мусор без оплаты. За неделю из города уже вывезли 84 машины мусора. Акция по бесплатному приему санитарного мусора продлится по 15 октября.