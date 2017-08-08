8 тысяч расчетных счетов открыто в Алтайском филиале Россельхозбанка

Среди преимуществ расчетно-кассового обслуживания в Россельхозбанке – возможность установки индивидуального тарифа на обслуживание, оперативное решение всех вопросов связанных с открытием и ведением счетов, осуществлением конверсионных и кассовых операций, удобный интерфейс личного кабинета, программное обеспечение для которого можно самостоятельно скачать с официального сайта Россельхозбанка. Стоит отметить, с помощью системы дистанционного банковского обслуживания "Интернет-Клиент" можно совершать операции по счету в любой точке мира.

Валерий Каменский,

заместитель директора Алтайского филиала:

"Алтайский филиал Россельхозбанка обслуживает свыше 7 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для которых решающими факторами выбора банка-партнера стали широкая линейка кредитных продуктов, доступные тарифы расчетно-кассового обслуживания, а также надежность Россельхозбанка как кредитного учреждения со 100%-ным государственным капиталом".

Для открытия расчетного счета достаточного одного визита в любую точку продаж Алтайского филиала (при наличии полного пакета документов).

Подробности можно узнать по телефону: 8 (3852) 53-89-26, на официальном сайте Россельхозбанка и телефону горячей линии 8 (800) 100-0-100.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.



