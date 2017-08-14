Тысячи барнаульцев собрались на стадионе, чтобы установить рекорд России

Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Барнауле прошла масштабная тренировка на открытым воздухе. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru Самая массовая городская тренировка в России 13 августа прошла в Барнауле . Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В этом году организаторы решили внести массовую барнаульскую тренировку в Книгу рекордов России. Для этого в тренировке одновременно должны были участвовать больше 3 тысяч человек. Для подсчета и фиксации в наш город специально прилетел главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Перед началом мероприятия он пожелал все присутствующим приятной и плодотворной тренировки и пошел на поле. По правилам все участники должны были выстроиться в четкие ряды и стоять на расстоянии вытянутых рук друг от друга, чтобы не толкаться.

В течении часа, что длилась тренировка, велся подсчет. По окончанию было объявлено, что рекорд установлен. Барнаульская тренировка под открытым небом собрала 3012 человек. Тут же организатором спортивного праздника были вручены сертификаты, каждый из желающих мог с ними сфотографироваться.

Барнаул сегодня попал в книгу Рекордов России!!! Самая масштабная спортивная тренировка прошла в парке спорта!!! 3012 участников!!! Масса зрителей!!! #барнаул #рекордроссии #паркспорта Публикация от Валерия Орлова (@life_of_leri) Авг 13 2017 в 7:22 PDT

Вместе с доченькой принимали участие в установлевании рекорда России. И это не шутки😂 #рекордроссии #паркспорта Публикация от alyabik (@alyabik) Авг 13 2017 в 10:07 PDT

#паркспорта #рекордроссии Публикация от Наталья (@n.y.503) Авг 13 2017 в 9:43 PDT

#паркспорта#барнаул Публикация от Елизаветa🌸 (@elizabeth_r24) Авг 13 2017 в 9:46 PDT

Самая массовая городская тренировка в России! Спасибо тебе @ab_trofimov за проделанную работу! Поздравляю! Ждём новых рекордов! #паркспорта #рекордроссии Публикация от Никита (@voronkovkit) Авг 13 2017 в 9:17 PDT

#паркспорта#барнаул #siberia #altai Публикация от Natalia Rudakova (@fox11.07) Авг 13 2017 в 6:44 PDT

Парк спорта#акзс #аганов #паркспорта #барнаул Публикация от Dmitry Aganov (@dmitry_aganov) Авг 13 2017 в 6:56 PDT

Рекорд России установлен - самый спортивный город страны😻Барнаааул✌🏼#паркспорта #рекордроссии Масштабная городская тренировка🏋🏼♀🤸🏼♀⛹🏼♀ Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ЕЛЕНА СОКОЛОВА (@l.e.n.a.s.o.k.o.l.o.v.a) Авг 13 2017 в 7:38 PDT

Бесконечное воскресенье 💫 #паркспорта #рекордроссии #рсозаспорт Публикация от Aleksandra Demchenko🦊 (@demichkaa) Авг 13 2017 в 6:06 PDT

В этом году подобные тренировки под открытым небом проводятся в Парке спорта каждую неделю по вторникам, средам, четвергам и воскресениям. Длительность каждой - 60 минут. Они включают в себя наиболее популярные направления спорта и физкультуры, такие как Crossfit, функциональный тренинг, WorkOut , экстримспорт, Social dance, ГТО, бокс и другие.