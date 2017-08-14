Тысячи барнаульцев собрались на стадионе, чтобы установить рекорд России

13 августа на футбольном поле стадиона Алексея Смертина состоялась масштабная городская тренировка, посвященная Дню физкультурника. Подобные мероприятия проходят в краевой столице с 2015 года, тогда в ней приняли участие около 1,3 тысяч человек, годом позже - уже на сто человек больше.
В этом году организаторы решили внести массовую барнаульскую тренировку в Книгу рекордов России. Для этого в тренировке одновременно должны были участвовать больше 3 тысяч человек. Для подсчета и фиксации в наш город специально прилетел главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Перед началом мероприятия он пожелал все присутствующим приятной и плодотворной тренировки и пошел на поле. По правилам все участники должны были выстроиться в четкие ряды и стоять на расстоянии вытянутых рук друг от друга, чтобы не толкаться.
В течении часа, что длилась тренировка, велся подсчет. По окончанию было объявлено, что рекорд установлен. Барнаульская тренировка под открытым небом собрала 3012 человек. Тут же организатором спортивного праздника были вручены сертификаты, каждый из желающих мог с ними сфотографироваться.
В этом году подобные тренировки под открытым небом проводятся в Парке спорта каждую неделю по вторникам, средам, четвергам и воскресениям. Длительность каждой - 60 минут. Они включают в себя наиболее популярные направления спорта и физкультуры, такие как Crossfit, функциональный тренинг, WorkOut , экстримспорт, Social dance, ГТО, бокс и другие.
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