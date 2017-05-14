Тогда и сейчас: как изменились популярные телеведущие

Сегодняшняя утренняя подборка посвящена тому, что как изменились популярные российские телеведущие. Многим из них время пошло только на пользу.

Александр Анатольевич (53 года). Фото: СС0. Алексей Пиманов (55 лет). Фото: СС0. Иван Ургант (39 лет). Фото: СС0. Петр Кулешов (51 год). Фото: СС0. Александр Гуревич (52 года). Фото: СС0. Елена Летучая (38 лет). Фото: СС0. Екатерина Стриженова (49 лет). Фото: СС0. Дмитрий Нагиев (50 лет). Фото: СС0. Маша Малиновская (36 лет). Фото: СС0. Ангелина Вовк (74 года). Фото: СС0. Алексей Лысенков (52 года). Фото: СС0. Мария Лемешева (46 лет). Фото: СС0. Александр Масляков ( 75 лет). Фото: СС0. Елена Малышева (56 лет). Фото: СС0. Андрей Малахов (45 лет). Фото: СС0. Яна Чурикова (38 лет). Фото: СС0. Иван Демидов (53 года). Фото: СС0. Ольга Шелест (40 лет). Фото: СС0. Владимир Соловьев (53 года). Фото: СС0. Елена Ханга (55 лет). Фото: СС0. Владимир Познер (83 года). Фото: СС0. Лариса Вербицкая (57 лет). Фото: СС0. Леонид Якубович (71 год). Фото: СС0. Тина Канделаки (41 год). Фото: СС0. Екатерина Андреева (55 лет). Фото: СС0. Юрий Николаев (68 лет). Фото: СС0. Глеб Пьяных (49 лет). Фото: СС0. Глеб Пьяных (49 лет). Фото: СС0. Валдис Пельш (49 лет). Фото: СС0. Дмитрий Дибров (57 лет). Фото: СС0. Игорь Угольников (54 года). Фото: СС0. Тимур Кизяков (49 лет). Фото: СС0. Арина Шарапова (55 лет). Фото: СС0. Источник