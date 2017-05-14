Тогда и сейчас: как изменились популярные телеведущие

Сегодняшняя утренняя подборка посвящена тому, что как изменились популярные российские телеведущие. Многим из них время пошло только на пользу.
Александр Анатольевич (53 года). Фото: СС0.
Алексей Пиманов (55 лет). Фото: СС0.
Иван Ургант (39 лет). Фото: СС0.
Петр Кулешов (51 год). Фото: СС0.
Александр Гуревич (52 года). Фото: СС0.
Елена Летучая (38 лет). Фото: СС0.
Екатерина Стриженова (49 лет). Фото: СС0.
Дмитрий Нагиев (50 лет). Фото: СС0.
Маша Малиновская (36 лет). Фото: СС0.
Ангелина Вовк (74 года). Фото: СС0.
Алексей Лысенков (52 года). Фото: СС0.
Мария Лемешева (46 лет). Фото: СС0.
Александр Масляков ( 75 лет). Фото: СС0.
Елена Малышева (56 лет). Фото: СС0.
Андрей Малахов (45 лет). Фото: СС0.
Яна Чурикова (38 лет). Фото: СС0.
Иван Демидов (53 года). Фото: СС0.
Ольга Шелест (40 лет). Фото: СС0.
Владимир Соловьев (53 года). Фото: СС0.
Елена Ханга (55 лет). Фото: СС0.
Владимир Познер (83 года). Фото: СС0.
Лариса Вербицкая (57 лет). Фото: СС0.
Леонид Якубович (71 год). Фото: СС0.
Тина Канделаки (41 год). Фото: СС0.
Екатерина Андреева (55 лет). Фото: СС0.
Юрий Николаев (68 лет). Фото: СС0.
Глеб Пьяных (49 лет). Фото: СС0.
Глеб Пьяных (49 лет). Фото: СС0.
Валдис Пельш (49 лет). Фото: СС0.
Дмитрий Дибров (57 лет). Фото: СС0.
Игорь Угольников (54 года). Фото: СС0.
Тимур Кизяков (49 лет). Фото: СС0.
Арина Шарапова (55 лет). Фото: СС0.
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