"Без фанатизма": как на Алтае соревнуются самые спортивные бабушки и дедушки

29 августа в Павловске стартовала краевая спартакиада пенсионеров. В течение двух дней восемь команды из Бийского, Алейского, Заринского, Каменского, Рубцовского, Славгородского округов, Павловского района и Барнаула соревнуются за звание самых спортивных. До этого в каждом из округов проходили зональные отборочные старты.
Как сообщила Наталья Шубенкова, начальник отдела управления спорта и молодежной политики Алтайского края, пожилые люди серьезно относятся к своим выступлениям на подобных соревнованиях, готовятся к ним, но понимают, что в их возрасте заниматься лучше без фанатизма.
Наталья Шубенкова,
начальник отдела управления спорта и молодежной политики Алтайского края:
Очень приятно, что здесь нет фаворитов. Нам не нужны высокие результаты. Главное, это активность, позитив и приятное общение. Большинство людей, выступающих на этих стартах, начали заниматься спортом лишь с выходом на пенсию.
В программе соревнований в этом году значатся волейбол, легкая атлетика, стрельба, настольный теннис, плавание, дартс и комбинированная эстафета, больше напоминающая веселые старты. Кроме того, у каждого из участников спартакиады есть возможность сдать нормы ГТО. Если это сделают все члены команды, им будут начислены дополнительные очки.
По регламенту в каждой из команд может быть не больше 18 человек. Кто-то из них выступает сразу в нескольких видах спорта, кто-то концентрируется на одном. Так, бийская пенсионерка Вера Нестерова еще в прошлом году давала "жару" на беговой дорожке и хорошо стреляла. В этом году у нее только стрельба. Женщина смеется: "Из легкой атлетики меня вытеснили 55-летние молодухи".
По итогам всех выступлений краевой спартакиады будет сформирована сборная из восьми бабушек и дедушек, которые представят наш регион на всероссийских стартах. В этом году они пройдут 30 сентября в Пензе.
По словам Натальи Шубенковой, алтайские пенсионеры не только спортивные, но и талантливые. Среди команд они регулярно устраивают свою "Битву хоров". А еще они успешно осваивают современные технологии. В прошлом году на всероссийских соревнования по компьютерной грамотности среди пенсионеров алтайская команда вошла в тройку сильнейших и получила в подарок новенькие планшеты.
О том, как алтайские пенсионеры ведут здоровый образ жизни, читайте в ближайшем номере газеты "Свободный курс".
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