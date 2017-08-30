"Без фанатизма": как на Алтае соревнуются самые спортивные бабушки и дедушки

В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции. В Павловске проходит краевая спартакиада пенсионеров . Фото из архива редакции.

Как сообщила Наталья Шубенкова, начальник отдела управления спорта и молодежной политики Алтайского края, пожилые люди серьезно относятся к своим выступлениям на подобных соревнованиях, готовятся к ним, но понимают, что в их возрасте заниматься лучше без фанатизма.

Наталья Шубенкова,

начальник отдела управления спорта и молодежной политики Алтайского края:

Очень приятно, что здесь нет фаворитов. Нам не нужны высокие результаты. Главное, это активность, позитив и приятное общение. Большинство людей, выступающих на этих стартах, начали заниматься спортом лишь с выходом на пенсию.

В программе соревнований в этом году значатся волейбол, легкая атлетика, стрельба, настольный теннис, плавание, дартс и комбинированная эстафета, больше напоминающая веселые старты. Кроме того, у каждого из участников спартакиады есть возможность сдать нормы ГТО. Если это сделают все члены команды, им будут начислены дополнительные очки.

По регламенту в каждой из команд может быть не больше 18 человек. Кто-то из них выступает сразу в нескольких видах спорта, кто-то концентрируется на одном. Так, бийская пенсионерка Вера Нестерова еще в прошлом году давала "жару" на беговой дорожке и хорошо стреляла. В этом году у нее только стрельба. Женщина смеется: "Из легкой атлетики меня вытеснили 55-летние молодухи".

По итогам всех выступлений краевой спартакиады будет сформирована сборная из восьми бабушек и дедушек, которые представят наш регион на всероссийских стартах. В этом году они пройдут 30 сентября в Пензе.

По словам Натальи Шубенковой, алтайские пенсионеры не только спортивные, но и талантливые. Среди команд они регулярно устраивают свою "Битву хоров". А еще они успешно осваивают современные технологии. В прошлом году на всероссийских соревнования по компьютерной грамотности среди пенсионеров алтайская команда вошла в тройку сильнейших и получила в подарок новенькие планшеты.

О том, как алтайские пенсионеры ведут здоровый образ жизни, читайте в ближайшем номере газеты "Свободный курс".