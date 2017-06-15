Только до 31 июля подключайте интернет с арендой базовой TV-приставки за 1 рубль

Базовая приставка NAG Vermax UHD 200 дает отличную возможность отдохнуть и развлечься, не выходя из дома! Смотрите цифровое телевидение и фильмы из вашей личной коллекции в отличном качестве или выходите в интернет через браузер.

Приставка поддерживает работу с магазином приложений Google Play. Скачайте Youtube, IVI или любые другие приложения, чтобы расширить возможности вашей приставки. Устройство позволяет воспроизводить контент, предоставляемый провайдером, а так же файлы со съемных носителей.

В тариф входит услуга "Смотри ТV". Со списком каналов, включенных в пакет, можно ознакомиться по ссылке. Предложение недоступно абонентам, у которых уже подключена услуга аренды ТВ-приставки в рамках других акций.

Абоненты, получившие оборудование в аренду, при прекращении пользования услугами компании, должны вернуть оборудование или полностью оплатить сумму его стоимости.

При покупке оборудования, абонент может отказаться от услуги "аренда". В остальных случаях отключение от услуги невозможно. 1 рубль за аренду приставки списывается ежемесячно со счета абонента, дополнительно к абонентской плате по тарифу.

Подключиться к акции можно в срок до 31 июля 2017 года!

Адреса офисов обслуживания абонентов:

П.Сухова, 2-в ;

; Павловский тракт, 251-в.

Так же услугу можно подключить по многоканальному телефону: 228-222

Организатор акции: ООО "Сибирские сети". ОГРН 1045401493950. 630132, Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 118. Подробная информация об Организаторе и условиях Акции - на сайте barnaul.sibset.ru