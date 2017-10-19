"Только взятка, только водка": группа "Ленинград" выпустила новый клип про выборы

В клипе напившийся житель города Мухино оказывается на сцене во время Дня города и объявляет, что собирается баллотироваться в президенты. В предвыборной программе мужчины, по его словам, — "только взятка, только водка, — две стальные наши скрепы".

Видео набрало уже более 1,8 млн просмотров.

Режиссёр клипа — Анна Пармас, уже несколько раз работала с "Ленинградом". Именно она снимала "Экспонат" и "В Питере — пить".