Фотофакты. Топ-10 самых популярных барнаульских блогеров в Instagram

1. @Limysoul

Алина Фролкина. Модель и, безусловно, опытный пользователь Instagram. Радует подписчиков светлыми и качественными фотографиями. Также предлагает услуги SMM и рекламы.

2. @Merzlikin_photo

Дмитрий Мерзликин. Фотограф. С подписчиками не делится своими профессиональными снимками, но активно выставляет фото семьи. Его жена и сын ежедневно собирают в профиле Дмитрия тысячи "лайков" и десятки комментариев.

3. @Ivanzubkov

Иван Зубков. Здесь можно увидеть не только фото из Барнаула, но также из Москвы и Нью-Йорка. В последнее время занимается инстаграм-проектом #JewishTrip, в рамках которого он посещает новые заведения Барнаула и даёт им детальную оценку в своём профиле.

4. @N4310

Наталья. Общительная, активная жена и мама, которая использует профиль в Instagram как свой личный дневник. Пишет большие посты со своим мнением на разные темы, общается с подписчиками и выкладывает фотографии из своей жизни.

5. @NataZabanova

Наталья Забанова. Фотографии в профиле девушки также не ограничиваются только Барнаулом. Здесь можно посмотреть стильные снимки из отелей, ресторанов и других мест.

6. @O.romanovna_

Ольга. В этом профиле в основном личные "селфи"-фото девушки. Длинные посты она практически не пишет, геолокацию не указывает, но зато активно общается в комментариях по поводу того, где в Барнауле позагорать, попить кофе и отдохнуть.

7. @Bearsiberian

Профиль, в котором публикуют красивые снимки сибирских пейзажей от разных людей. Если хотите насладиться родными красотами, не выходя из дома, то вам сюда.

8. @Elizaveta_08_05

Елизавета Тетюшкина. Самая юная девушка в топе барнаульских блогеров. В профиле фотографии из счастливой повседневной жизни. Активно сотрудничает с разными барнаульскими фирмами в плане рекламы в своем блоге.

9. @Sergey.shubenkov

Сергей Шубенков. Известный спортсмен ведёт самый активный барнаульский инстаблог. Сергей делится видео с событий, в которых он участвует, выкладывает много фото: селфи со знаменитостями, отдых заграницей с супругой, спортивные мастер-классы и просто удачные личные фотографии.

10. @Poyate_

Настя. Яркий профиль представителя сетевого бизнеса NL в Барнауле. Помимо рассказов о продуктах, здесь много фото самой девушки с яркими рыжими волосами.

Диана Борисова