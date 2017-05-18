Фотофакты. Топ-10 самых популярных барнаульских блогеров в Instagram

Барнаул занимает 72-е место среди городов мира с высокой популярностью социальной сети Instagram. Корреспонденты altapress.ru посмотрели статистику LiveDune.ru по активности аудитории и количеству подписчиков и составили подборку самых популярных барнаульских инстаблогов.
1. @Limysoul
Алина Фролкина. Модель и, безусловно, опытный пользователь Instagram. Радует подписчиков светлыми и качественными фотографиями. Также предлагает услуги SMM и рекламы.
Дмитрий Мерзликин. Фотограф. С подписчиками не делится своими профессиональными снимками, но активно выставляет фото семьи. Его жена и сын ежедневно собирают в профиле Дмитрия тысячи "лайков" и десятки комментариев.
3. @Ivanzubkov
Иван Зубков. Здесь можно увидеть не только фото из Барнаула, но также из Москвы и Нью-Йорка. В последнее время занимается инстаграм-проектом #JewishTrip, в рамках которого он посещает новые заведения Барнаула и даёт им детальную оценку в своём профиле.
4. @N4310
Наталья. Общительная, активная жена и мама, которая использует профиль в Instagram как свой личный дневник. Пишет большие посты со своим мнением на разные темы, общается с подписчиками и выкладывает фотографии из своей жизни.
Наталья Забанова. Фотографии в профиле девушки также не ограничиваются только Барнаулом. Здесь можно посмотреть стильные снимки из отелей, ресторанов и других мест.
Ольга. В этом профиле в основном личные "селфи"-фото девушки. Длинные посты она практически не пишет, геолокацию не указывает, но зато активно общается в комментариях по поводу того, где в Барнауле позагорать, попить кофе и отдохнуть.
Профиль, в котором публикуют красивые снимки сибирских пейзажей от разных людей. Если хотите насладиться родными красотами, не выходя из дома, то вам сюда.
Елизавета Тетюшкина. Самая юная девушка в топе барнаульских блогеров. В профиле фотографии из счастливой повседневной жизни. Активно сотрудничает с разными барнаульскими фирмами в плане рекламы в своем блоге.
Сергей Шубенков. Известный спортсмен ведёт самый активный барнаульский инстаблог. Сергей делится видео с событий, в которых он участвует, выкладывает много фото: селфи со знаменитостями, отдых заграницей с супругой, спортивные мастер-классы и просто удачные личные фотографии.
10. @Poyate_
Настя. Яркий профиль представителя сетевого бизнеса NL в Барнауле. Помимо рассказов о продуктах, здесь много фото самой девушки с яркими рыжими волосами.
Диана Борисова
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